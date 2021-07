22-Jähriger prallte mit dem Auto gegen einen Baum

Gegen 22 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Gemeindegebiet Siegersdorf bei Herberstein in Richtung Süden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zeugen des Vorfalles verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz den Verletzten ins LKH Hartberg. Am Auto entstand Totalschaden.