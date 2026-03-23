Kosmischer Frühjahrsputz: Jetzt wird aufgeräumt

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter nennt die aktuelle Woche einen „kosmischen Frühjahrsputz“. Alles, was schwer oder blockierend ist, darf losgelassen werden – mit Rückenwind von Mars und Jupiter. In der Liebe geht es um Klarheit und ehrliche Gespräche, emotional fühlen wir uns wie auf einer Welle. Beruflich und finanziell ist die Woche ideal, um Altes abzuschließen, Entscheidungen zu treffen und Neues mit Leichtigkeit umzusetzen.
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