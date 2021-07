Corona: Auch Junge nicht vor Organschäden sicher

Junge, gesunde Menschen nicht vor Komplikationen gefeit

Die Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Menschen mit Vorerkrankungen eher Komplikationen aufwiesen. Bei jungen, zuvor gesunden Menschen sank das Risiko zwar, es war aber noch immer hoch. So waren bei der Entlassung aus dem Krankenhaus 13 Prozent der 19- bis 29-Jährigen und 17 Prozent der 30- bis 39-Jährigen nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen - sie waren auf Freunde und Familie angewiesen.