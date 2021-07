Weltweit bereits mehr als 189 Mio. Corona-Fälle

Indonesien neues „globales Zentrum“ der Pandemie

Auch in Indonesien spitzt sich die Lage zu. Der südostasiatische Inselstaat sei mittlerweile sogar „das globale Zentrum“ der Viruskrise, wie die Zeitung „Jakarta Globe“ berichtete. Am Mittwoch meldeten die Behörden mehr als 54.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - vor einem Monat lag diese Zahl noch bei weniger als 10.000. In absoluten Zahlen hat Indonesien damit sogar Indien überholt, wo am Mittwoch 38.000 Fälle nachgewiesen wurden.