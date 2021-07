USA befürchten eine „Pandemie der Ungeimpften“

Den Behörden in den USA macht ein deutlicher Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Land Sorge. „Dies wird zu einer Pandemie der Ungeimpften“, warnte am Freitag die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky. Im Schnitt der vergangenen Tage verzeichneten die Vereinigten Staaten demnach gut 26.000 Neuinfektionen pro Tag, was gegenüber der Vorwoche einem Anstieg von fast 70 Prozent entspricht.