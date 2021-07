Festspiele 2021 - das wahre Jubiläumsjahr

Festspiel-Premiere für Shakespeare, Schiller

Auf weltberühmte Klassiker in neuem Gewand setzt heuer die äußerst aktive Schauspielsparte. Aufgeführt werden neben dem seit Monaten gehypten „Jedermann“ mit den neuen Festspiel-„Rockstars“ Lars Eidinger und Verena Altenberger zwei Literaturschwergewichte, die überhaupt noch nie beim Salzburger Festival zu sehen waren: Schillers „Maria Stuart“ (als Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater) und Shakespeares „Richard III.“ (Richard the Kid & the King„). Außerdem als Geheimtipp für Entdeckungsfreudige: die auf einer wahren Begebenheit basierende Rarität “Das Bergwerk zu Falun" von Jedermann-Autor Hugo von Hofmannsthal.