Mit Castingshow gegen Flaute in der Volksmusik

Plötzlich berühmt dank Casting-Show

Was es heißt, über Nacht entdeckt und bekannt zu werden, davon kann Johannes Spanner aus Bad Waltersdorf ein Lied singen. Der Oststeirer wurde vor sieben Jahren bei der Puls-4-Castingshow „Das Herz für Österreich“ von den Juroren Stefanie Werger und DJ Ötzi auf den 2. Platz gewählt. „Das war der pure Wahnsinn für mich!“, erinnert sich der Sänger an das darauffolgende G’riss um seine Person. „Mit einem Schlag hatte ich einen Plattenvertrag in der Hand, landete in der Hitparade und hatte Auftritte vor Zigtausenden Menschen.“