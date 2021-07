„31. April“ bescherte Wiener 120 Euro Ersatzmaut

Für eine Urlaubsreise hatte Jörg W. die 10-Tages-Autobahnvignette Ende Mai in einer Trafik in Wien gekauft. Dass das Pickerl versehentlich mit dem Datum „31. 4.“ entwertet wurde, habe er damals nicht bemerkt, so der Leser. Nach dem Urlaub folgte dann die böse Überraschung. Ein Brief, in dem 120 Euro Ersatzmaut wegen einer fehlenden Vignette gefordert wurden.