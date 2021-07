Olympia: Ein Teilnehmer wird in Japan vermisst!

Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio ist ein eingereister Athlet aus Uganda als vermisst gemeldet worden. Wie örtliche Medien am Freitag meldeten, handelt es sich um einen 20-jährigen Gewichtheber, der sich mit seinem Team in einem Trainingslager in Izumisano, in der westlichen Präfektur Osaka aufhielt.