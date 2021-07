Aker Al Obaidi: Der 76. „Österreicher“ bei Olympia

Der Ringer ist dem Papier nach noch kein Österreicher, im Herzen aber sehr wohl. Von allen hierzulande lebenden Startern hatte Aker den härtesten Weg nach Tokio. Als die Terrorgruppe Islamischer Staat 2015 seine Heimatstadt Mossul im Irak attackierte, floh der 14-Jährige. Durch Umstände getrennt, verschlug es seine Eltern, seine zwei Schwestern und seine zwei Brüder in den Iran, Aker gelangte mit Nachbarn nach Europa, bis nach Österreich: „Ich war einen Monat unterwegs, hatte kein Ziel. Letztlich meinte es das Schicksal aber gut mit mir.“ Nach einer harten Zeit im Flüchtlingslager in Traiskirchen durfte er in die Steiermark, konnte sich dort dem Ringen (sein Vater ist Trainer der irakischen Nationalmannschaft) widmen.