Gleich 50 Mal mussten die Florianijünger ausrücken

Sandsack-Barrieren

Vielen Anrainern blieb nichts anderes übrig als die Florianijünger zu alarmieren, weil die Wassermassen in die Häuser einzudringen drohten. Und in zahlreichen Fällen standen die Keller bereits unter Wasser, als die Feuerwehren vor Ort eintrafen. Die Einsatzmannschaften arbeiteten daran, den Schaden so gering wie möglich zu halten, zum Teil wurden Barrieren mit Sandsäcken errichtet.