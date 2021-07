Oliver Pocher von „Influencerin“ böse reingelegt

Der deutsche Comedian und Anti-Influencer-Prediger Oliver Pocher ist bei der Sendung „Verstehen sie Spaß“ - zu sehen am Samstag, dem 17. Juli 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1, mit versteckter Kamera richtig böse hereingelegt worden. Ihm wurde bei einem Abendessen eine Influencerin als künftige Schwägerin präsentiert, die alles aufbot, was er in seiner Webshow „Bildschirmkontrolle“ so hasst. Der deutsche Star verlor am Ende doch einigermaßen an Contenance.