Oliver Pocher kostete Influencerin ihren Job

Vanessa Mariposa ist erfolgreiches Fitnessmodel auf Instagram und hat Kunden, die seit vielen Jahren auf ihrem Profil Werbung buchen. Ausgerechnet ihr größter und langjährigster Kunde hat die Zusammenarbeit jetzt aber abrupt gestoppt. Der Grund? Oliver Pocher disste die Influencerin online, weil sie - trotz weltweiter Pandemie - temporär nach Dubai zog und nun seit einigen Wochen dort ihren Job ausübt. Die Kündigung kam aber nicht bei ihrem Umzug oder in den bisherigen Wochen ihres Aufenthaltes, sondern erst als Pocher sie im Visier hatte. Was die Influencerin dazu sagt und ob sie ihre Reise bereut? Sasa Schwarzjirg hat sie in Dubai erreicht.