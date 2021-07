PCR-Testaufruf für die Bezirke Lienz und Reutte

„Auch Neuinfektionen, deren Quelle unbekannt ist, werden verzeichnet“, berichtete er in einer Aussendung. Im Bezirk Reutte gelten 39 Menschen als aktiv positiv, im Bezirk Lienz 29. Allein in den vergangenen sieben Tagen kamen in Reutte 33 und in Lienz 26 Fälle hinzu. Meist könne bei den derzeitigen Neuinfektionen die Delta-Variante festgestellt werden: „Zwei Drittel der derzeit aktiv positiven Infektionsfälle in Tirol sind der Virusmutation zuzurechnen“, sagte Rizzoli. Die Anmeldungen für die PCR-Tests erfolgen über www.tiroltestet.at. Der Code „RE-Aufruf-140721“ gilt für Reutte, für Lienz soll der Code „LZ-Aufruf-140721“ ausgewählt werden.