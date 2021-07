So erkennen Sie den passenden Maulkorb

Angefangen vom Schutz des Tieres vor Giftködern bis hin zur Abschreckung „grabschender“ Menschen kann ein Maulkorb viele Zwecke erfüllen. In öffentlichen Verkehrsmitteln sind sie weitgehend Pflicht, und den Tierarzt können sie vor ängstlichen Bissen bewahren. Auch Hundetrainer greifen immer wieder gerne zum Beißkorb als Hilfsmittel in der Ausbildung. Doch beim Kauf gibt es einiges zu beachten, denn schlecht sitzendes Zubehör kann dem Vierbeiner Schmerzen zufügen, ihn beim Trinken behindern und so weiter.