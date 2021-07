Klein-Lkw kracht in Auto: Zwei Insassen verletzt

Folgenschwerer Unfall in Absam bei Hall in Tirol am Mittwochabend! Ein einheimischer Klein-Lkw-Lenker (29) kollidierte mit einem Auto, das von einer 18-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Zwei Insassen im Pkw der Frau wurden verletzt. Ein Alkotest bei dem 29-Jährigen verlief positiv.