Grazer Polizeikommandant Kemeter geht in Ruhestand

„Kein Verständnis für Personalaufstockung“

Gibt es ein Ziel, das er in all den Jahren nicht erreichen konnte? „Eines, das mir immer wichtig war, ist mir leider nicht gelungen: ausreichend auf die Notwendigkeit der Personalaufstockung in Graz bei den Herrn Polizeidirektoren hinzuweisen.“ Es sei ihm nie geglückt, das Verständnis dafür zu wecken. Trotz ständig steigender Bevölkerungszahl - die Zahl der Polizisten blieb gleich. „40 Prozent der polizeilichen Tätigkeit in der Steiermark finden in Graz statt, aber wir haben nur 20 Prozent des Personals.“ 100 Stellen würden in der Landeshauptstadt fehlen. Eine Schieflage, die für sehr viele Kollegen belastend sei.