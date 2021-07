Ein Neuzugang und zwei Abgänge in Lustenau

Hakim Guenouche wurde beim FC Nancy ausgebildet und stand dort kurz vor dem Sprung in die Profimannschaft bevor er 2018 mit 18 Jahren in die Schweiz zum FC Zürich wechselte. Ein Jahr später wurde der Linksfuß vom KFC Uerdingen verpflichtet und absolvierte dort neun Spiele in der deutschen 3. Liga. Zudem kam Hakim Guenouche bereits im DFB-Pokal sowie in der Europa League zum Einsatz. Er ist mehrfacher U-Nationalspieler Frankreichs und spielte unter anderem 2017 bei der U17-Europameisterschaft in Kroatien. Das französische Talent war zuletzt vereinslos und hielt sich als Trainingsgast bei Clermont Foot 63 fit.