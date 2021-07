Photovoltaik-Revolte in Vorarlberg losgebrochen

„Rechtlich fragwürdig“

Damit ist die Gruppe für die Unternehmer „Monopolistin und Mitbewerberin“ zugleich. Immer wieder, ist in dem Brief zu lesen, berichteten Kunden der Unternehmer davon, dass die illwerke selbst ein Anlagenangebot stellten, nachdem sie wegen eines neuen Netzzugangs kontaktiert worden waren. Auch sollen besonders günstige Konditionen versprochen worden sein, wenn sich die Kunden doch noch für die illwerke entscheiden würden. „In einem fairen Wettbewerb ist uns jeder Mitbewerber willkommen. Gegen die unfairen und nach unserer Einschätzung rechtlich fragwürdigen Methoden der illwerke-vkw-Gruppe wehren wir uns entschieden.“ Die Landesregierung wird in dem Brief aufgefordert, die illwerke-Gruppe aus dem Photovoltaik und Solarenergie-Sektor zurückzuziehen.