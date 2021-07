US-Firma will Bitcoins mit Nuklearenergie schürfen

El Salvador will Vulkanenergie in Bitcoins verwandeln

Das Projekt in den USA ist nicht die erste Initiative, die sich Bitcoin-Mining mit Atomkraft zum Ziel setzt. Ausgerechnet in der Ukraine, wo der Schrottmeiler Tschernobyl steht, machte der Energieminister im Februar den Vorschlag, mit Atomkraft Bitcoins zu schürfen. Auch in den USA gibt es weitere Unternehmen, die sich Atomkraft-Mining vorstellen können.