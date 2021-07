Bella Hadid im Liebes-Rausch an der Cote d‘Azur

Im Wow-Kleid zum Liebes-Dinner

Später am Nachmittag ging‘s für die Turteltäubchen dann auch noch zum romantischen Dinner. Und dafür hatte sich das Model, das bei den Filmfestspielen von Cannes mit einem außergewöhnlichen Look samt nacktem Dekolleté und goldener XXL-Kette in Lungenform für Furore gesorgt hatte, in ein wirklich tolles Outfit geworfen. Im gelben Rüschenkleid mit XXL-Beinschlitz machte die 24-Jährige wie immer eine gute Figur. Wir sind uns sicher: Ihr Liebster hätte aber so und so nur Augen für die schöne Bella gehabt ...