Bella Hadid mit Gold-Lunge am nackten Dekolleté

Wow, was für ein Outfit! Bella Hadid hat am Sonntag am roten Teppich in Cannes mit ihrem Designer-Dress alle Blicke auf sich gezogen. Das Model war in dem schwarzen, körperbetonten Kleid von Schiaparelli nämlich im Grunde oben ohne - nur eine auffällige goldene Kette in Form einer Lunge bedeckte das Nötigste.