„FIFA 22“: Neues Feature nicht für alle Gamer

HyperMotion kombiniert Motion Capturing, also aufgezeichnete Bewegungen realer Fußballspieler, mit maschinellem Lernen. Ein eigener Algorithmus lernt dazu laut EA aus mehr als 8,7 Millionen Einzelbildern, die vorher aufgezeichnet wurden, und schreibt in Echtzeit neue Animationen. Das Ergebnis seien organische Fußball-Bewegungen in den unterschiedlichsten Interaktionen auf dem Spielfeld, so das Versprechen. HyperMotion verändert demnach „die Bewegungen der Spieler mit und ohne Ball, egal ob Schuss, Pass, Flanke oder Ballannahme“, um das „realistischste, reaktionsschnellste und flüssigste Fußball-Spielerlebnis“ zu bieten.