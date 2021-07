Papst muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben

Papst Franziskus wird nach seiner Darmoperation noch „einige Tage“ im römischen Krankenhaus „Agostino Gemelli“ verbringen, in dem er sich seit dem 4. Juli aufhält. Die Behandlung nach der Operation wurde abgeschlossen, jetzt wird der Papst einer Reha-Therapie unterzogen, um die „Therapie zu optimieren“. Franziskus, der als Fußballfan gilt, teilte außerdem „die Freude über den Sieg der argentinischen und der italienischen Nationalmannschaft mit den Menschen in seiner Nähe“, so Vatikan-Sprecher Matteo Bruni.