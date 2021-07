Elefanten werden in Thailand weiter ausgebeutet

Thailand hat in den vergangenen Jahren in Sachen Tierschutz Fortschritte gemacht, aber vieles liegt noch im Argen. Die Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) rückt regelmäßig zu Rettungseinsätzen aus, um Vierbeiner aus schlechter Haltung zu befreien. 2015 wurden die Tierschützer zu Hilfe gerufen, als zwei Elefantendamen - Mutter und Tochter - in einem Camp voneinander getrennt werden sollten.