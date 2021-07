Urlaub mit Sinn: Wildtiere pflegen im Paradies

Thailand hat in den vergangenen Jahren in Sachen Tierschutz Fortschritte gemacht, aber vieles liegt noch im Argen. Die Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) rückt regelmäßig zu Rettungseinsätzen aus, um Vierbeiner aus schlechter Haltung zu befreien. Jene Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können, werden auf einen mehrere Hektar großen Gelände in der Provinz Petchaburi versorgt. Ein Niederländer namens Edwin Wiek gründete die NGO 2001. Neben den angestellten Thais ist die WFFT auch auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen, sie bezahlen für ihren Aufenthalt und dürfen dafür bei der Tierpflege helfen.