Emotionales Posting: Neymar huldigt Kumpel Messi

Messi dankte seinerseits seinem Team und seinen Landsleuten. „Ich möchte diesen Erfolg meiner Familie widmen, die mir immer die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, meinen Freunden, die ich so sehr liebe, allen Menschen, die uns unterstützen, und vor allem den 45 Millionen Argentiniern, die so eine harte Zeit mit diesem Scheißvirus hatten, besonders denen, die es am schwersten getroffen hat“, schrieb der derzeit vereinslose Superstar bei Instagram. „Danke, Gott, für alles, was du mir gegeben hast, und danke, dass du mich zu einem Argentinier gemacht hast!“