Fritz Wotruba und seine Erben

Gezeigt werden in der Ausstellung in Salzburg neben Werken von Wotruba zum Teil unbekannte Skulpturen, Plastiken und Zeichnungen von Joannis Avramidis, Josef Pillhofer, Alfred Hrdlicka, Erwin Reiter, Andreas Urteil und Herbert Albrecht. All diese Künstler wurden auf dem Weg zu ihrem eigenen Stil mehr oder weniger stark von Fritz Wotruba beeinflusst.