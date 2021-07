Quarantäne ignoriert: Strafe

Bis zu drei Jahre Haft möglich

Beim Prozess in Eisenstadt versuchte der Angeklagte, sein Verhalten zu rechtfertigen. Er sei „eh nur ganz kurz“ im Geschäft gewesen. Und außerdem habe er gedacht, „es kann nix passieren“, und geglaubt, dass man „persönliche Dinge trotz Quarantäne erledigen“ dürfe. Was ihm Richterin Karin Lückl – sichtlich um Fassung ringend – nicht abnahm: „Jeder weiß, dass man in Quarantäne nicht außer Haus darf.“ Bei einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren Haft kam der Angeklagte mit drei Monaten auf Bewährung noch einmal glimpflich davon.