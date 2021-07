Anifer Tennis-Finale als „Fiesta Argentina“

Der fehlende Fan-Zuspruch war beim Damen-Turnier in Gastein (Ende: 2015) und beim letzten Challenger in der Salzburgarena (2009 bis 2011) auch Thema. Mandl: „Ganz erklären kann ich es mir nicht. Vielleicht sind die Leute übersättigt. Die zentrale Lage spricht für Anif. Aber wir sind erst gestartet, hoffen, dass es 2022 schon besser wird.“ Und Österreichs Asse da nicht alle in Runde eins scheitern.