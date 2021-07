Fataler Bootsunfall am Gardasee: Video aufgetaucht

Die beiden verdächtigten Deutschen hatten nach dem Unfall in der Nacht von Samstag (19. Juni) auf Sonntag angegeben, diesen nicht bemerkt zu haben. Kurz darauf reisten sie nach München zurück. Einen der beiden 52-Jährigen suchte die italienische Justiz später mit einem europäischen Haftbefehl. Er soll in der fraglichen Nacht am Steuer gewesen sein. Anfang der Woche übergab er sich freiwillig den Behörden im norditalienisch Grenzort Brenner.