Mutter nach Fahrt auf Achterbahn gestorben

Fliehkräfte der Achterbahn waren Auslöser für Tod

Auslöser für den Riss in der Arterie sollen laut Autopsie-Bericht, der nun vorliegt, tatsächlich die Fliehkräfte der Holz-Achterbahn gewesen sein. Am Fahrgeschäft selbst fanden die Ermittler nichts zu beanstanden - den Freizeitpark treffe also keine Schuld am Tod der Mutter. Das Fahrgeschäft war nach dem Vorfall dennoch den ganzen Tag außer Betrieb.