Die Haut isst mit: Gut versorgt durch den Sommer

Vitamin A, B und C als natürlicher Sonnenschutz

Vitamin A ist für die Zellteilung von besonderer Bedeutung und sorgt dafür, dass sich neue Hautzellen nachbilden und Hautschäden repariert werden. Das Provitamin A (Betacarotin) ist die Vorstufe zu Vitamin A und vor allem in Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis und rotem Paprika enthalten. Ebenso beschleunigen B-Vitamine die Hautregeneration. Diese befinden sich vor allem in Getreide, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. „Ein gesunder Linsensalat ist daher die perfekte Wahl für einen Sommer-Snack.“