Große Aufregung um Grazer Brücken-Springer

Hundstage in der Steiermark! Bevor die Hitzewelle heute mit Gewittern lautstark zu Ende geht, kletterten die Temperaturen nochmals in lichte Höhen. In einigen Orten kratzte man sogar an der 35-Grad-Marke. Zu viel offenbar für viele Jugendliche, die in Graz auf ziemlich leichtsinnige Art und Weise Abkühlung suchten.