„Menschen sind weniger zu Veränderungen bereit“

Der Mangel an Elektronikchips und an anderen Elektronikteilen fordert die Automobilbranche, drosselt mittlerweile sogar das BMW-Werk in Steyr, Maschinenbauer haben zu kämpfen - und eben auch Motorradhersteller KTM. „Es ist ein Kraftakt“, so Sigl mit Blick auf die Planungen für die Montagelinien. „Man versucht zu bestellen, was man kriegt“, erzählt er. 3800 Mitarbeiter beschäftigt das von Mattighofen aus agierende Unternehmen in Österreich, rund 2100 davon sind in der Produktion tätig, wo nun eine weitere Schicht aufgebaut werden soll.