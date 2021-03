Paulina Porizkova: So sexy sind Frauen über 50!

Auf dem neuesten sitzt sie in Reizwäsche und Louboutin-Stilettos am Klavier, hat der Kamera allerdings den Rücken zugekehrt, berichtet die Agentur „Enterpress News“. Ihr Posting dazu: „Schön zu sein ist kein Privileg, sondern ein Geschenk. Ein Geschenk, was du dir nicht verdient hast, sondern was dir gegeben wurde. Was du daraus machst, wie du mit den Vorteilen und Nachteilen umgehst, ist allein deine Sache.“