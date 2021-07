Platter: Ältere und Kranke im Herbst erneut impfen

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will älteren und kranken Menschen im Herbst eine erste Auffrischungsimpfung anbieten. Er wolle diesen Vorschlag in die Taskforce einbringen, in der Vertreter von Bund und Ländern gemeinsam mit Experten die Corona-Entwicklung beobachten und Vorbereitungen für den Herbst treffen.