Ludwig verdeutlicht: „Virus hat keine Schulferien“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verteidigte am Dienstag einmal mehr die im Vergleich zum restlichen Land etwas strengeren Corona-Regeln in der Bundeshauptstadt. Besonders die auch im Sommer notwendigen Testnachweise seien „die einzige Möglichkeit, Kinder zu begleiten“, so Ludwig. Mit Blick auf die immer weiter verbreitete Delta-Variante des Coronavirus mahnte der Bürgermeister vor einem zu leichtfertigen Umgang.