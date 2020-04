Warum ich dank Corona jetzt Schafe schere

Nach ein paar Tagen in Perth startete ich Anfang März schließlich einen dreiwöchigen Campingtrip mit Ziel Adelaide. In der australischen Wildnis gab es zahlreiche Kängurus, Emus und Gruselspinnen, aber kaum Handyempfang. Ich war also herrlich ahnungslos darüber, dass das Leben in Europa gerade eine dramatische Wendung für alle nahm. In den kurzen Zeitfenstern, in denen ein Funkmast in der Nähe war, begann mein Telefon plötzlich vor lauter Nachrichten von Freunden und Familie zu explodieren. Irgendwas stimmte hier nicht.