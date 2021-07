Drei Hirsche in Osttirol durch Blitzschlag getötet

Tierisches Drama in Osttirol: Bei einem Unwetter am Mittwochabend schlug ein Blitz in einen Baum auf rund 2200 Meter östlich der Gsaritzer Alm im Gemeindegebiet von St. Veit ein und tötete drei junge Hirsche. Der Waldaufseher hat die Tiere am nächsten Tag gefunden. Diese dürften unter dem Baum Schutz gesucht haben.