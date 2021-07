Donaukanal: Mit Eisenstange auf Mann eingeprügelt

Geschehen war die Attacke in der Zeit zwischen 3.15 und 3.30 Uhr. Der 44 Jahre alte Mann war gerade bei der Marienbrücke am Donaukanal unterwegs, als er plötzlich angegriffen wurde. Mit einer Eisenstange wurde in der Folge auf das wehrlose Opfer eingeprügelt. Dabei erlitt es schwere Verletzungen. Nachdem sie den Mann auch noch ausgeraubt hatten, ergriff die unbekannten Männer die Flucht.