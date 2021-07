Messerattacke in Linz: 19-Jähriger festgenommen

Linzer Polizisten konnten nach intensiven Ermittlungen die Messerattacke am 27. Juni am Linzer Hauptplatz klären, bei der drei junge Helfer teils schwer verletzt wurden. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Er gab an, sich wegen exzessiven Alkoholkonsums nicht an den Abend erinnern zu können.