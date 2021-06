Junge Helfer in Linz durch Messerstiche verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntag kurz nach Mitternacht am Hauptplatz in Linz kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Zwei Linzer, 21 und 25 Jahre alt, nahmen diese unabhängig voneinander wahr und versuchten schlichtend einzugreifen. Dabei wurden sie und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung durch einen derzeit noch unbekannten Täter durch Messerstiche verletzt. Der Grund für den Streit ist bis dato nicht bekannt.