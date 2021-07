Feldkirchen will zurück zur „Freude am Leben“

Bei der Sommereinkaufsnacht am 30. Juli kann bis 23 Uhr geshoppt werden. „Es gibt Musikeinlagen, Tanzshows, und auch der Bummelzug fährt wieder los“, sagt Andrea Pecile vom Stadtmarketing. Erstmals werden auch die Handwerksberufe der Tiebelstadt auf den Platz geholt: „Wir haben viele Experten in unserer Stadt, vom Schuhmacher bis zur Kasnudl-Krendlerin. Sie werden ihr Handwerk vorführen.“ Live-Bands, Disco im Stadtsaal und Kulinarik locken beim Altstadtfest am 6./7. August. 20 Kulinarik-Foodtrucks werden vom 13. bis 15. August beim Street Food Market beim Amthof-Parkplatz Station machen.