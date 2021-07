Heroischer Sieg! König Max greift nach den Sternen

„Ich fühle mich unfassbar. Das Auto war super, jeder Reifensatz hat funktioniert, Es war ein Genuss zu fahren. Dass wir so ,abliefern‘, hätte ich nicht gedacht. Natürlich waren wir Favorit, aber es ist nicht immer leicht, das auch so umzusetzen.“ Es war der insgesamt fünfte Sieg von Red Bull in Folge, gleichzeitig der fünfte Saison-Sieg von Verstappen. Und am Ende war er so einzigartig: Erstmals holte der Holländer den „Grand Slam“ an einem Wochenende, sprich Poleposition, schnellste Runde und Start-Ziel-Sieg. Gleichzeitig überholte er Rekordsieger Alain Prost in der Siegbilanz an Österreich-Siegen. Mit vier Erfolgen am Red Bull Ring ist Verstappen absolute Spitze!