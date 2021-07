Bei Downhill-Unfall am Feuerkogel schwer verletzt

Ein 15-Jähriger begab sich am 4. Juli 2021 gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund, beide aus dem Bezirk Gmunden, auf den Feuerkogel in Ebensee, um Downhill zu fahren. Die Freunde fuhren an diesem Tag mehrmals die Downhillstrecke ins Tal und anschließend jedes Mal mit der Feuerkogelseilbahn wieder auf den Berg. Bei der vierten Fahrt kam der 15-Jährige gegen 16.55 Uhr unmittelbar nach einem Sprung schief auf und stürzte über das Vorderrad zu Boden, wo er schwer verletzt liegen blieb.