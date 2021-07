Prinz Charles verrät seine Lieblings-Songs

„Givin‘ Up, Givin‘ In“ - The Three Degrees

„Don‘t Rain On My Parade“ - Barbra Streisand

„La Vie En Rose“ - Edith Piaf

„Upside Down“ - Diana Ross

„The Voice“ - Eimear Quinn

„The Click Song“ - Miriam Makeba

„You‘re A Lady“ - Peter Skellern

„La Mer“ - Charles Trenet

„Bennachie“ - Old Blind Dogs

„Lulu‘s Back In Town“ - Dick Powell

„Tros Y Garreg/Crossing the Stone“ - Catrin Finch

„Tydi a Roddaist“ - Bryn Terfel

„They Can‘t Take That Away From Me“ - Fred Astaire und Ginger Rogers