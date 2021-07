Party in Tirol endet mit Schlägerei und Festnahme

Wortwörtlich wild her ging es am Samstagabend in Fügen im Tiroler Zillertal! Vor einem Lokal gerieten gleich mehrere einheimische Personen aneinander, die ihre Fäuste und Füße sprechen ließen. Das Resultat: Ein 21-Jähriger wurde schließlich festgenommen. Noch während der Festnahme durch die Polizisten wurde er von einem 26-Jährigen gegen den Kopf getreten.