Sechs OPs notwendig: Die Leiden des jungen Philipp

Bereits 2018 wandten sich die Eltern des kleinen Philipp an Asante und baten um Hilfe für das Kind, das ohne Anus zur Welt gekommen war und mit einem künstlichen Darmausgang an der Bauchwand leben musste. Ein sofortiger Spendenaufruf von Asante hatte damals zur Folge, dass Philipp im Kijabe Hospital nördlich von Nairobi operiert werden und der Normalzustand bzw. ein Darmausgang am Anus des Kindes hergestellt werden konnte. Bereits nach ein paar Tagen war der Bub bei seinen überglücklichen Eltern und seinen zehn Geschwistern.