Neue Lunge gab Leopold wieder Lebensfreude zurück

„Es waren sehr schwierige Zeiten: Und konnte es fast nicht mehr leiden. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer: Meine Lunge sie tut einfach nimmer. So schnell wie die Tage vergehen: Ich hab nicht mehr viel Zeit zum Leben. Es wird die letzte Stunde bald kommen: Dann wird mir das Leben genommen“ – so anrührend besingt Leopold Hemetsberger in einem Youtube-Video seinen Überlebenskampf. Der dreifache Vater, Maurer und Ziehharmonikaspieler hatte vor mehr als 20 Jahren eine Lungenentzündung übertaucht. Weil er hart im Nehmen war, ignorierte er die Probleme mit der Atmung.